Мариуполь, 30 октября 2019, 14:25 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский назвал украинское информационное поле «заминированным». Об этом он заявил 30 октября на «Форуме единства» в Мариуполе, сообщил телеканал 112.ua.
Таким образом, Зеленский прокомментировал исчезновение темы Крыма с повестки дня украинских СМИ.
Зеленский призвал общество к спокойному диалогу, без гнева, эмоций и лозунгов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил о необходимости стратегии реинтеграции Донбасса и Крыма. Он отметил, что в ближайшем времени Донбасс не начнёт говорить по-украински, а Крым не удастся захватить военным путём.
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Напомним, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после государственного переворота в Киеве. Жители полуострова не признали незаконный украинский режим и большинством голосов поддержали на референдуме идею воссоединения с Россией.