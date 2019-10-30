Анкара, , 14:29 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на собрании фракции Партии справедливости и развития в Великом национальном собрании Турции заявил: «Если мы заметим, что террористы не вышли за 30-километровый предел зоны безопасности или по какой-либо причине продолжатся их нападения, мы сохраняем за собой право возобновить нашу операцию».

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Подобная борьба длится долго. Некоторые нас спрашивают, мол, что будет с террористами за пределами зоны безопасности? С ними произойдет то же, что и с другими. Мы будем вести нашу борьбу до последнего террориста. Мы продолжим добиваться намеченных целей, ведя свою игру и в поле, и за столом переговоров».

Турецкий лидер добавил: «Страны, чья история запятнана геноцидом, работорговлей и колониализмом, не имеют права поучать Турцию или говорить что-либо в ее адрес. Принятый в палате представителей законопроект, сопровождающийся бессвязными заявлениями, связан с введением санкций под предлогом операции «Источник мира» против меня, моей семьи и моих министров. Мы решительно его осуждаем, так как он основан на заявлениях, в течение многих лет распространяемых движением Фетхуллаха Гюлена и не несущих в себе никакой сути. Неужели США настолько измельчали, чтобы стать его жертвой?»