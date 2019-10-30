Сухум, , 14:17 — REGNUM В рамках месячника безопасности дорожного движения более 1 тыс. водителей и механиков-водителей автомобильной и гусеничной техники российской военной базы в Абхазии приняли участие в инструкторско-методических занятиях по особенностям эксплуатации техники в осенне-зимнем периоде. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Лекции прочли служащие военной базы, сотрудники военной автомобильной инспекции ЮВО и сотрудники ГИБДД Абхазии.

Водителям рассказали о правилах вождения при гололеде и в условиях плохой видимости на дорогах, проинформировали о подготовке техники к эксплуатации в зимних условиях.

Комплекс профилактических мероприятий месячника безопасности дорожного движения проводится с целью поддержания высокой дорожно-транспортной дисциплины и направлен на пропаганду соблюдения правил дорожного движения.