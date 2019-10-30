Анкара, , 14:19 — REGNUM Турция оставляет за собой право на возможность возобновления военной операции против курдов на севере Сирии, если последние не покинут зону действия операции «Источник мира». Об этом 30 октября заявил президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития.

«Турция оставляет за собой право возобновить военную операцию в Сирии, если террористы (курдские военные формирования. — прим. ред.) приблизятся на расстояние в 30 км к границам Турции или продолжат атаки из любого другого района Сирии», — приводит Anadolu Ajansı слова турецкого лидера.

Кроме этого, президент Эрдоган подчеркнул, что Турция готова расширить зону безопасности в случае, если это понадобится.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу 30 октября на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку заявил, что в ходе практического исполнения того, о чем договорились Москва и Анкара, имеются трудности, однако альтернативы ему он не видит.