Санкт-Петербург, , 14:11 — REGNUM Петербург планирует направить более 170 млрд рублей в 2020 году на выполнение «майских указов» президента Владимира Путина. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, выступая 30 октября в Заксобрании Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, на майские указы 2012 года по повышению зарплат бюджетникам предполагается потратить 113 млрд рублей.

На национальные проекты, зафиксированные майскими указами 2018 года, будет выделено 58,5 млрд рублей. Еще 4 млрд рублей на нацпроекты добавит федеральный центр.

В целом около 70% бюджета 2020 года придется на госпрограммы Петербурга и социальные направления, подчеркнул Беглов.

«Лидером по объему финансирования среди 18 государственных программ Петербурга по-прежнему остается развитие образования — 157,6 млрд рублей. Это на 18% больше, чем в 2018 году», — заявил Беглов.

По его словам, основные ресурсы отправятся на создание и поддержание образовательных учреждений, 500 млн рублей пойдет на создание детского технопарка и подразделения образовательного центра «Сириус».

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