Тбилиси, , 14:07 — REGNUM Грузинский олигарх, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили хочет «сорвать» план строительства глубоководного порта Анаклия, поэтому нет возможности найти инвесторов для проекта. Об этом заявил председатель исполнительного совета национального комитета Международной торговой палаты в Грузии Фади Асли, сообщает 29 октября «Интерпрессньюс».

По словам Асли, все понимают, что правительство не хочет реализации этого проекта. Именно поэтому инвесторы не спешат туда вкладывать свои средства.

«Правительство Грузии открыто и публично заявляет, что поддерживает проект порта Анаклия, однако Бидзина Иванишвили сделал все, что мог, чтобы его сорвать. […] Все это понимают, и международное сообщество, и инвесторы, и посольства понимают, что правительство не хочет реализации этого проекта. По правде говоря, я очень удивлюсь, увидев, что Консорциум развития Анаклия реально реализует этот проект. […] Ни один инвестор не будет вкладывать в него деньги, если у него не будет поддержки правительства»

При этом Асли заметил, что порт Анаклия является стратегическим экономическим и политическим объектом Грузии. И его реализация в конечном счете невыгодна именно России.

«Многие из Абхазии приедут сюда на работу, что сблизит абхазский и грузинский народы. Порт имеет как геополитическую, так и социальную и экономическую нагрузку. Это важнейший проект. Разумеется, россияне от этого проекта счастья не испытывают. На мой взгляд, Бидзина Иванишвили осуществляет российские интересы. Единственная сторона, которая в убытке от этого порта — это Россия»

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября компания Meridian Capital заявила, что на данном этапе не имеет возможности участвовать в проекте порта Анаклия в качестве инвестора.

Напомним, строительство глубоководного порта Анаклия представляет особое значение для Грузии. Однако проект до сих пор находится на стадии разработки. Возникли трудности с поисками инвесторов. В июле против учредителей Консорциума развития Анаклии, которому предстояло заняться организацией строительства, — Мамуки Хазарадзе и его бизнес-партнера Бадри Джапаридзе — было возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании незаконных доходов, после чего крупный американский инвестор Conti Group International LLC заявил о выходе из консорциума и проекта в целом.

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