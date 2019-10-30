Тбилиси, 30 октября 2019, 14:07 — REGNUM Грузинский олигарх, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили хочет «сорвать» план строительства глубоководного порта Анаклия, поэтому нет возможности найти инвесторов для проекта. Об этом заявил председатель исполнительного совета национального комитета Международной торговой палаты в Грузии Фади Асли, сообщает 29 октября «Интерпрессньюс».
По словам Асли, все понимают, что правительство не хочет реализации этого проекта. Именно поэтому инвесторы не спешат туда вкладывать свои средства.
При этом Асли заметил, что порт Анаклия является стратегическим экономическим и политическим объектом Грузии. И его реализация в конечном счете невыгодна именно России.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября компания Meridian Capital заявила, что на данном этапе не имеет возможности участвовать в проекте порта Анаклия в качестве инвестора.
Напомним, строительство глубоководного порта Анаклия представляет особое значение для Грузии. Однако проект до сих пор находится на стадии разработки. Возникли трудности с поисками инвесторов. В июле против учредителей Консорциума развития Анаклии, которому предстояло заняться организацией строительства, — Мамуки Хазарадзе и его бизнес-партнера Бадри Джапаридзе — было возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании незаконных доходов, после чего крупный американский инвестор Conti Group International LLC заявил о выходе из консорциума и проекта в целом.
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