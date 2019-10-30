* талибов — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, , 14:28 — REGNUM 29 октября официальный представитель губернатора провинции Газни (столица провинции — г. Газни) заявил, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 35 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще 11 получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории нескольких уездов провинции Газни.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было также изъято два автомобильных средства и пять мотоциклов, принадлежавших талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.