Екатеринбург, , 14:18 — REGNUM Экс-глава концертного зала «Телеклуб» Екатерина Кейльман может возглавить Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского. Об этом сообщает ЕАН.

Кандидатуру Кейльман продвигает жилищная компания Clever Park, который является инвестором проекта развития парка. По мнению представителей ЖК, экс-руководитель «Телеклуба» сможет реализовать на базе ЦПКиО «события международного уровня».

Сама Кейльман заявила агентству, что ей пока не поступало предложений возглавить парк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кейльман участвовала в организации фестиваля еды «Гастроном» в Екатеринбурге. В частности, одно из мероприятий проводилось 22 июня 2014 года — прямо в День памяти и скорби. Наперекор просьбам и требованиям общественных и ветеранских организаций в Екатеринбурге всё-таки провели фестиваль, несмотря на возникший скандал.

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