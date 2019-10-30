Кандагар, Афганистан, , 14:44 — REGNUM 29 октября высокопоставленный командир Национальной армии Афганистана на юге страны заявил, что на территории провинций Кандагар (столица провинции — г. Кандагар), Урузган (столица провинции — г. Таринкот) и Забул (столица провинции — г. Калат) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 24 боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», среди ликвидированных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) числятся шесть граждан Пакистана.

По словам высокопоставленного командира Национальной армии Афганистана на юге страны, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было также уничтожено 4 укрытия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместе с хранившимися боеприпасами и оружием.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.