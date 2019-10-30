Киев, , 14:10 — REGNUM Верховная рада Украины проголосовала против создания временной следственной комиссии по вопросам расследования трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, сообщило 30 октября издание Liga.net.

За создание комиссии проголосовали 79 депутатов, против — 73, воздержались — 164 и не голосовали 73 человека. Инициативу создать следственную комиссию выдвинула фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе сторонники государственного переворота загнали противников майдана в одесский Дом профсоюзов и подожгли здание. По официальным данным, погибли 48 человек, более 250 получили ранения. Никто из участников расправы, а тем более организаторов не был наказан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Государственное бюро расследований Украины по инициативе юриста Андрея Портнова завело дело против экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Правоохранители проверят причастность Парубия к убийствам 2 мая в Одессе.

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