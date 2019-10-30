Киев, , 13:54 — REGNUM

Симферополь Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть те времена, когда из Киева можно было долететь в Симферополь, снять номер в отеле у Черного моря и расплатиться гривной. Соответствующее заявление Зеленский сделал 30 октября на «Форуме единства» в Мариуполе.

«Как сделать реальностью другую нашу картину, когда летом вы садитесь в Киеве на самолет, приземляетесь в Симферополе, поселяетесь в отеле на берегу Черного моря и рассчитываетесь гривнами. Бесспорно, война на востоке Украины и аннексия Крыма в результате российской агрессии — это наибольшие вызовы, которые выпали на долю нашего государства в ХХ I столетии. Но цель этого форума — не обсуждение оборонных и безопасностных стратегий», — сказал Зеленский.

Он сообщил, что Украина сможет завершить войну и вернуть все украинские территории «единственным путём — дипломатия и санкционное давление».

«Нам нужен мир на наших условиях. Для этого у Украины должна быть сильная позиция. Она возможна в случае сохранения санкций. Именно поэтому сегодня важными являются минский процесс и встреча в нормандском формате. Она должна состояться. Мы должны решать все вопросы не телефонными переговорами, а смотря друг другу в глаза, чтобы прекратить войну и вернуть наши украинские территории», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что президент Зеленский готов к встрече и переговорам с президентом России Владимиром Путиным. При этом он заверил, что Киев не будет публиковать стенограмму переговоров президентов Украины и РФ.