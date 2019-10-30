Кабул, , 14:55 — REGNUM 29 октября начальник штаба Национальной армии Афганистана генерал-лейтенант Бисмилла Вазири заявил, что Национальные силы безопасности и обороны Афганистана обладают всеми необходимыми качествами для ведения эффективной борьбы против боевиков различных группировок.

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По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», генерал-лейтенант сделал это заявление в ходе пресс-конференции, посвященной усилиям Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по обеспечению безопасности на территории страны.

Начальник штаба Национальной армии Афганистана отметил, что к настоящему моменту Национальные силы безопасности и обороны осуществляют 90% процентов операций по обеспечению безопасности и уничтожению боевиков различных группировок, и добавил, что порой Афганистан все еще нуждается в поддержке с воздуха со стороны сил контингента международной коалиции, которая и составляет оставшиеся 10%.

Генерал-лейтенант также обратился с предупреждением к боевикам, заявив, что те, кто отказывается присоединиться к миру, отправятся в могилу.