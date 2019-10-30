Киев, , 13:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский призвал участников «Форума единства» в Мариуполе (Донетчина) подумать, как сделать так, чтобы в Донецке на центральной улице Артёма дончане опять пели «Червону руту», а на стадионе «Донбасс Арена» гимн Украины. Соответствующее заявление Зеленский сделал 30 октября в Мариуполе.

Он напомнил, что в Донецке так было ещё семь лет назад.

«Друзья, представьте себе следующую картину: лето, прекрасная солнечная погода, вы на авто вместе с друзьями едете в Донецк. Поселяетесь, к примеру, у своей тёти, сестры вашего отца. Одеваете жёлто-голубую футболку, укрываетесь украинским флагом и выходите на улицу. Делаете селфи на набережной Кальмиуса, общаетесь с иностранными туристами. Их в Донецке тысячи — немцы, британцы, испанцы, французы. Вы идёте дальше улицей Артема, сливаясь с толпой, в украинских цветах, поя песню «Червона рута». А потом заходите на «Донбасс Арену», где заполненные трибуны поют «Ще не вмерла Украины». И неважно, как завершился тот футбольный матч. Важно, что картина, которая ещё семь лет назад была реальностью, сегодня выглядит фантастично», — сказал Зеленский.

«Цель этого форума — начать поиск ответа на самые сложные, самые болезненные и неудобные вопросы, которые стоят перед каждым из нас, которые стоят перед Украиной. Как сделать так, чтобы описанная картина опять стала реальностью?» — задался вопросом Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября в Мариуполе при участии президента Зеленского, членов правительства, международных и украинских инвесторов прошел первый инвестиционный форум RE:think. Invest in Ukraine. Президент и премьер Алексей Гончарук призвали инвесторов не терять время и вкладывать в страну инвестиции. Они пообещали обеспечить им равные условия и защиту.