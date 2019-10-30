Кабул, , 14:37 — REGNUM 29 октября кандидат в президенты Исламской Республики Афганистан Рахматулла Набил заявил, что всем тем кандидатам и их сторонникам, чья вина в активной фальсификации выборов президента будет доказана, необходимо предъявить обвинения в государственной измене и нарушении положений конституции Афганистана.

Президентский дворец. Афганистан Defense.gov

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Рахматулла Набил сделал это заявление на своей официальной странице в социальной сети «Twitter».

В своем заявлении кандидат на пост президента не назвал конкретные имена, однако подчеркнул, что лица, ответственные за систематические нарушения на выборах и использовавшие государственные ресурсы в целях своих предвыборной кампании, должны ответить за свои поступки и предстать перед судом.

В этой связи официальные представители Независимой избирательной комиссии Афганистана заявили, что этот государственный орган проведет тщательное расследование всех случаев нарушений на выборах президента и привлечет виновных к ответственности.