Кабул, , 14:52 — REGNUM 29 октября советник президента Исламской Республики Афганистан по национальной безопасности Хамдулла Мохиб заявил, что в ходе переговоров между главой Афганистана Ашрафом Гани и специальным представителем Соединённых Шатов Америки по вопросам национального примирения в Афганистане Залмаем Халилзадом вопросы, связанные с мирным урегулированием в стране, не обсуждались.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Хамдулла Мохиб сделал это заявление в ходе пресс-конференции, посвященной итогам визита Залмая Халилзада в Афганистан.

Советник президента Афганистана по национальной безопасности подчеркнул, что ключевой темой переговоров был возможный обмен пленными, и добавил, что Кабул готов оказать необходимое содействие.

Ранее сообщалось, что Залмай Халилзад надеется организовать обмен пленными, в рамках которого два американских профессора, похищенных боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2016 году, смогут наконец вернуться в США.