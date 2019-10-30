Тбилиси, , 13:47 — REGNUM Миссия Наблюдателей ЕС отреагировала на смерть 70-летней женщины в «оккупированном» Ахалгори (югоосетинский поселок Ленингор). Миссия заявила, что для предотвращения дальнейших сложностей нужно как можно скорее открыть пропускной пункт, передает 30 октября Первый канал Грузинского телевидения.

Пограничная служба Южной Осетии Сергей Бобылев

В своем заявлении миссия выразила соболезнования семье скончавшейся и отметила, что «подобные трагедии наглядно показывают, как жесткие ограничения свободы передвижения влияют на население». Представители ЕС напомнили, что пропускной пункт, через который можно попасть из Ленингора в Грузию, закрыт Южной Осетией 5 сентября. Как утверждают в миссии наблюдателей Евросоюза, «из-за этого местному населению не хватает оперативной и адекватной медицинской помощи».

Напомним, 28 октября вечером 70-летнюю жительницу поселка Ленингор отвезли в больницу в Цхинвал, где женщина скончалась. Грузинская сторона заявила, что в Цхинвале больной не была оказана надлежащая медицинская помощь. Следовательно, в ее смерти виновен «бесчеловечный оккупационный режим», не пустивший больную на лечение в Грузию.

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