Анкара, , 14:39 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на собрании фракции Партии справедливости и развития в Великом национальном собрании Турции заявил: «Они (боевики Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной обороны) не на стороне жертв или обездоленных, таких намерений у них нет в принципе».

Турецкий боец Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Все, что они умеют, — это убивать и торговать оружием. За каплю нефти они готовы пролить кровь тысяч людей».

Турецкий лидер добавил: «На атаки на зону безопасности в Сирии извне мы ответим в полной мере и, если потребуется, расширим границы зоны безопасности. Кто-то называет Сирийскую национальную армию террористами, а именно США. Они вообще-то хозяева тех земель, они их защищают. Как можно называть их террористами?»