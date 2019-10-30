Анкара, , 14:49 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи, произнесенной на собрании фракции Партии справедливости и развития в Великом национальном собрании Турции, заявил: «В ходе операции «Источник мира» мы зачистили от террористов 558 населенных пунктов на территории в 4219 км², уничтожив более 900 боевиков».

Террористы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Я снова обращаюсь к странам, поддерживающим террористов, главным образом, к Европе. Вы совершаете ошибку. Змея терроризма, вскормленная вами, в конце концов ужалит вас самих, относитесь к этому так. Мы знаем, как вы извиваетесь, чтобы не принимать террористов, являющихся вашими же гражданами».

Турецкий лидер добавил: «В ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) есть ваши боевики. Вы пытаетесь сбежать от проблемы, не принимаете их обратно. Вы их взрастили, зачем же вы теперь так себя ведёте? Не принимают. Почему? Потому что это, так или иначе, вопрос духа».