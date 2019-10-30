Анкара, , 14:25 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи, произнесенной на собрании фракции Партии справедливости и развития в Великом национальном собрании Турции, заявил: «Турция снова воюет за свою независимость и, слава Богу, шаг за шагом двигается к победе».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Тем, кто считает, что смогут сделать Турцию подобной Сирии, Ираку и Ливии, мы дали свой ответ, войдя в их берлоги и обрушив на их головы горы, на которые они надеялись. С момента начала операции «Источник мира» террористы за пределами нашей страны и, особенно, в Европе, осуществили против нас около 700 акций».

Турецкий лидер добавил: «Большинство стран, где это происходит — наши союзники по НАТО, партнёры по диалогу в рамках ЕС. Несмотря на все это, все эти акции были совершены на фоне благосклонного бездействия полиции».