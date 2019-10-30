Москва, , 13:39 — REGNUM Депутат Государственной думы, член Комитета по международным делам Елена Панина прокомментировала предстоящее начало работы Конституционного комитета Сирии.

«Начинает работу Конституционный комитет Сирии. Острейший вопрос — курдский. Единственное решение — вписать права курдов в новую Конституцию», — написала Елена Панина в своем Twitter.

Политик предположила, что такой сценарий, возможно, не особенно понравится Дамаску. Однако иных путей восстановления Сирии нет, и российская формула «принуждения к миру» будет и дальше работать в этом направлении.

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