Киев, , 14:02 — REGNUM Киеву необходимо возвращать контроль над Донбассом в три этапа. Об этом 30 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский на экономическом форуме в Мариуполе, передает «Громадське».

Первый этап, по словам украинского лидера, заключается в прекращении огня. Вторым этапом должно стать примирение, в котором важная роль отводится средствам массовой информации и та риторика, которая применяется в них при освещении новостей Донбасса.

После этого, как считает Зеленский, будет возможен третий этап — безопасная реинтеграция.

«Безопасная реинтеграция, не на бумаге, а реальная», — подчеркнул украинский президент.

Напомним, Зеленский также в Мариуполе заявил, что «должна появиться» стратегия безопасной реинтеграции Донбасса.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Донбассе началась в апреле 2014 года после антиконституционного переворота в Киеве.