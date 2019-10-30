Бишкек, , 13:32 — REGNUM Аксыйский районный суд Киргизии рассмотрел исковое заявление 22-летнего жителя Джалал-Абадской области, подвергшегося пыткам со стороны сотрудников правоохранительных органов, пишет «Kaktus.media» сегодня, 30 октября.

Суд постановил, что министерство финансов должно будет выплатить жертве пыток компенсацию в размере 50 тысяч сомов (46 тысяч рублей) из-за неэффективного расследования по его заявлению о пытках.

Как отмечают киргизстанские правозащитники, суды в Киргизии редко выносят положительные решения по делам о пытках, а потому очередное такое судебное постановление «оставляет надежду на то, что заявления властей о предпринимаемых шаг