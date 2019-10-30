Москва, , 13:32 — REGNUM Санкции США против Турции ни на что не повлияют, так как из механизма они превратились в ритуал. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Пока не ясно, обретет ли инициатива конгрессменов статус закона. Не исключаю, что в конечном счете санкции будут соотнесены лишь с закупкой российских комплексов. Но в любом случае санкции против Турции ни на что не повлияют», — отметил Клинцевич.

По его словам, речь идет не только о данном конкретном случае.

«Американские санкции уже давно превратились в своего рода обряд или ритуал в силу присущих им стереотипного характера и символического значения», — рассуждает парламентарий.

Просто США никак не могут отвыкнуть от привычки таким нелепым образом оценивать действия других государств.

«Надо бы, наконец, перестать молиться несуществующим богам», — сказал Клинцевич.

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