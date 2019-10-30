Бишкек, , 13:31 — REGNUM Китай настоял на выборе компании ТВЕА, как единственном исполнителе проекта по модернизации ТЭЦ Бишкека. Об этом 30 октября заявил бывший премьер-министр республики Сапар Исаков во время слушаний в Свердловском районном суде Бишкека, сообщает издание 24.kg.

Экс-председатель правительства Киргизии заявил, что не уговаривал бывшую заведующую отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента Нурсулу Ахметову подписать документы.

Исаков добавил, что Ахметова написала служебную записку о нецелесообразности привлечения ТВЕА к модернизации ТЭЦ, так как компания не имеет опыта работы в подобных проектах.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков был принудительно доставлен в суд. 30 октября он добровольно прибыл в здание суда и дал показания.

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