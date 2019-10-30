Тбилиси, , 13:30 — REGNUM Ввиду забастовки МИД Израиля 30 октября посольство Израиля и консульское отделение в Грузии прекращают работу до последующего сообщения. Об этом говорится в заявлении посольства Израиля в Грузии, опубликованном на Facebook.

Флаг Израиля © ИА REGNUM

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Посольства и консульства Израиля по всему миру приостановили свою работу из-за конфликта с Министерством финансов Израиля. Причиной стало недовольство дипломатов и военных атташе затянувшимся спором с министерством финансов Израиля по поводу выплат, положенных посланникам Израиля. Забастовку дипломаты начали после того, как финансовое ведомство в одностороннем порядке отступило от предыдущих договорённостей.

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