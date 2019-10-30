Тбилиси, 30 октября 2019, 13:18 — REGNUM Глава грузинского МИД Давид Залкалиани заявил, что в Грузии приветствуются акценты, которые кандидат в послы США в Грузии Келли Дегнан сделала в ходе выступления Конгрессе США. Залкалиани указал, что нового посла с нетерпением ждут в Грузии, передает 30 октября Первый канал Грузинского телевидения.
Министр также вновь указал на то, что Грузия и США достигли беспрецендентно высокого уровня взаимоотношений и выразил уверенность новый посол будет способствовать расширению сотрудничества.
По словам министра, необходимые процедуры будут завершены в ближайшее время, и у посла будет возможность приступить к деятельности в Грузии.
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