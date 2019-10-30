Тбилиси, , 13:18 — REGNUM Глава грузинского МИД Давид Залкалиани заявил, что в Грузии приветствуются акценты, которые кандидат в послы США в Грузии Келли Дегнан сделала в ходе выступления Конгрессе США. Залкалиани указал, что нового посла с нетерпением ждут в Грузии, передает 30 октября Первый канал Грузинского телевидения.

Министр также вновь указал на то, что Грузия и США достигли беспрецендентно высокого уровня взаимоотношений и выразил уверенность новый посол будет способствовать расширению сотрудничества.

«Внимание (т.е. внимание посла во время выступления в Конгрессе. — прим.ред.) было фокусировано на ситуации на оккупированных территориях, поддержке Америкой территориальной целостности и суверенитета, наших европейских и евроатлантических стремлений. Важно, что посол прибывает с таким настроем, имеет желания, чтобы все это переводилось в практическое сотрудничество, и так оно и будет. Стратегическое партнерство между Грузией и Соединенными Штатами Америки и уровень отношений, который у нас есть, является самым высоким за последние годы. У нас не было таких высоких отношений с Америкой. Приветствуется, что Дегнан сделала эти акценты, и мы с нетерпением ждем ее прибытия в Грузию»

По словам министра, необходимые процедуры будут завершены в ближайшее время, и у посла будет возможность приступить к деятельности в Грузии.

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