Москва, , 13:11 — REGNUM Дата разведения войск в районе населённого пункта Петровское определена, зафиксирована и согласована. Об этом 30 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никанорова.

«С датой по Петровскому всё понятно. Она определена, зафиксирована и согласована. Надеемся, что в эту дату случится то, что должно случиться в соответствии с планом-графиком. Дату мы договорились не разглашать по просьбе украинской стороны. Мы понимаем, что Зеленский пока не совсем в состоянии удерживать ситуацию на своей стороне. Поэтому украинская сторона попросила не разглашать дату во избежание всяких провокаций. Мы давно готовы к разведению и ждали аналогичного сигнала с украинской стороны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам полномочного представителя Российской Федерации на переговорах в Минске Бориса Грызлова, контактная группа по Украине согласовала дату разведения сил и военной техники в районе населённого пункта Петровское на территории Донбасса.

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