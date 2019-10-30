Москва, 30 октября 2019, 13:11 — REGNUM Дата разведения войск в районе населённого пункта Петровское определена, зафиксирована и согласована. Об этом 30 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никанорова.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам полномочного представителя Российской Федерации на переговорах в Минске Бориса Грызлова, контактная группа по Украине согласовала дату разведения сил и военной техники в районе населённого пункта Петровское на территории Донбасса.
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