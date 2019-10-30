Одесса, Украина, , 13:08 — REGNUM 30 октября на Украину прибудет генсек НАТО Йенс Столтенберг и представители всех 29 стран-членов альянса, сообщило издание «Европейская правда».

Гости первым делам посетят Одессу, в порту которой находятся четыре корабля противоминной группы НАТО SNMCMG2. Столтенберг также выступит перед курсантами одесской Морской академии.

31 октября в Киеве состоится заседание комиссии Украина — НАТО, в работе которой также примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

В этот день Столтенберг выступит в Верховной раде Украины, а представители стран НАТО встретятся со спикером Рады Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко, министром обороны Украины Андреем Загороднюком, а также руководителями парламентских фракций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в порт Одессы вошли боевые корабли стран стран-участниц НАТО: Испании, Румынии, Болгарии и Италии.

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