Киев, , 13:14 — REGNUM Украине необходима стратегия по безопасной реинтеграции Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 30 октября, находясь в Мариуполе, передает «Интерфакс-Украина».

"После пяти лет войны должна наконец-то появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и, напоминаю, Крыма», — сказал украинский лидер.

Он отметил также важность роли масс-медиа в данном процессе, которые должны «воспитывать читателя и зрителя».

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что нужно иметь реальные ожидания, а не иллюзии. По его словам, в Донбассе в скором времени не начнут говорить на украинском языке, а Крым не получится вернуть военным путем.

Как передавало ИА REGNUM, после антиконституционного переворота в Киеве, жители ряда регионов Украины не признали легитимность новой власти. В Донецкой области провели референдум о независимости и объявили о создании Донецкой Народной Республики. В ответ на это были введены войска ВСУ в регион, которые начали обстрелы жилых кварталов из тяжелого вооружения.

В Крыму также провели референдум, по итогам которого жители полуострова подавляющим большинством проголосовали за воссоединение с Россией. В состав РФ Крым вошел 18 марта 2014 года. Часть украинской армии на полуострове перешла в состав Российской армии, а часть покинула полуостров.