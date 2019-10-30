Махачкала, , 13:07 — REGNUM Евгений Примаков был жестким, но справедливым руководителем, который всегда курировал работу сотрудников, выезжал в регионы и был в курсе происходящего в стране. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал глава Республики Дагестан Владимир Васильев.

По его словам, первый их конструктивный разговор состоялся в 1984 году. Тогда Примаков вызвал к себе Васильева, работавшего в МВД, чтобы отчитать за неэффективную деятельность в борьбе с незаконным оборотом алкогольной продукции.

Васильев вспомнил, что после разговора он хотел уйти из органов внутренних дел. Тем не менее, критика Примакова была связана с его переживаниями и желанием изменить ситуацию к лучшему, считает глава Дагестана.

«Евгений Максимович всегда показывал пример ответственного отношения к работе. Он себя не жалел и с других спрашивал по полной. И все это так у него было представлено, что все гордились, что работали с ним», — уверен Васильев.

Как сообщало ИА REGNUM, политик, государственный деятель и ученый Евгений Примаков ушел из жизни в 2015 году в возрасте 85 лет. Накануне, 29 октября, ему открыли памятник в сквере у здания Министерства иностранных дел РФ в Москве.

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