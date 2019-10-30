Мариуполь, , 13:10 — REGNUM Украине требуется мир в Донбассе на её собственных условиях. Об этом 30 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский на Форуме единства в Мариуполе, трансляцию которого ведёт Первый украинский телеканал.

«Нам нужен мир на наших условиях, и для этого Украине нужна сильная позиция, которая возможна при сохранении санкций», — заявил Зеленский.

Кроме этого, украинский лидер подчеркнул, что он много раз говорил, что Украина может закончить войну в Донбассе и вернуть все территории только путем дипломатии и санкционного давления.

Также Зеленский отметил, что приоритетом Украины в дипломатии является информационная и гуманитарная политика по отношению к Донбассу.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет частным лицам вести космическую деятельность.