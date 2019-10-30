Милан, Италия, , 12:56 — REGNUM Новые власти Италии вновь открыли порты страны для перевозчиков нелегальных мигрантов для того, чтобы заключить своеобразную сделку с Еврокомиссией, заявил во время трансляции на своей странице в Facebook в среду, 30 октября, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Параметры этой сделки таковы: правительство Италии выполняет пожелание ЕС и впускает всех нелегальных мигрантов, Еврокомиссия в свою очередь закрывает глаза на несоответствие проекта бюджета Италии нормам ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что у комиссии есть ряд претензий к проекту бюджета Италии на 2020 год, но отклонять его комиссия не намерена.

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