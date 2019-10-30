Москва, , 12:50 — REGNUM В районе Золотого не может находиться даже национальная полиция Украины, считает дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник. Об этом он заявил 30 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Достигнута договорённость — создание немилитаризованной зоны радиусом 1 км на участке Золотое, — сказал Мирошник. — Поэтому на этой территории, что с нашей стороны, что со стороны, подконтрольной Украине, не должно находиться никаких военизированных формирований. Никакого оружия там быть не должно. Никаких волонтёров, никого другого. Кроме СЦКК со стороны ЛНР и СЦКК со стороны Украины, никто на эту территорию допущен быть не может. Даже национальная полиция Украины там находиться на может. Поэтому ни о каких волонтёрах и любых других подразделениях речь идти не может».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки зафиксирован один обстрел территории ЛНР со стороны ВСУ — украинские силовики обстреляли беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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