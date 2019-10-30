Найроби, , 12:56 — REGNUM Деятельность некоторых судов Кении была временно приостановлена, поскольку правительство страны не смогло обеспечить даже половину запрошенного со стороны руководства судебной системы финансирования. Об этом передает местная газета «Standard».

По информации издания, в связи с приостановкой деятельности судов было отложено более 15 000 дел.

По словам журналистов, судебная система запросила 315 млн долларов США на текущий финансовый год, но на ее нужды было выделено только 115 млн долларов США. В Международной комиссии юристов заявили, что сокращение бюджета серьезно повлияет на эффективность судебной власти.

Представитель правительства Сайрус Огуна сказал ВВС, что для правительства нормально перераспределять средства по различным ведомствам в соответствии с актуальными требованиями и приоритетами. По его словам, к концу июня 2019 года налоговые поступления были в значительной степени ниже пересмотренного целевого показателя во всех категориях.

Ранее в своей публикации в Twitter, которая была позднее удалена, Огуна сообщил, что бюджет всех правительственных ведомств будет сокращен на 50% в связи с экономическими проблемами.