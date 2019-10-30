Москва, , 12:49 — REGNUM Заседание Московской городской думы 30 ноября постепенно переросло в скандал. Причиной конфликта между депутатами стало обсуждение отсутствия очного высшего образования у руководителей СССР.

Началось с того, что при утверждении кандидатур на должность мировых судей столицы представители фракции КПРФ обратили внимание на юный возраст кандидатов и на тот факт, что половина из них получила образование заочно. После этого депутат Александр Семенников (самовыдвиженец, фракция партии «Единая Россия») попросил возможности выступить и напомнил коммунистам, что все руководители СССР за исключением Михаила Горбачева не имели очного образования.

Отметим, что Семенников вкратце пересказал биографию каждого лидера Советского Союза, заявляя, что у них были пробелы в образовании. Уже тогда из зала заседаний Мосгордумы послышались гневные крики представителей фракции КПРФ. Заседание законодательного собрания столицы постепенно стало приобретать скандальный оттенок.

«По какой причине выступающему с заключительным словом содокладчику не делаются замечания за выступление не по существу и за откровенные нападки на Владимира Ильича Ленина?» — возмутился депутат Павел Тарасов.

«У меня просьба: не затягивайте заседание. Владимир Ильич не находится сегодня в зале и у него нет замечаний к выступлению», — ответил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

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