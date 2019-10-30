Красноярск, , 12:43 — REGNUM В начале 2010 года Минобороны РФ приступит к проведению летно-конструкторских испытаний новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат».

Эту информацию подтвердил менеджер предприятия оборонной промышленности. Как сообщают «Ведомости», начальный этап испытаний предусматривает два пуска ракеты с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке.

В планах — провести не менее пяти пусков. В том числе впервые с 1987 года испытательный пуск будет проведён из позиционного района в Красноярском крае, где дислоцирована 62-я ракетная дивизия Ракетных войск стратегического назначения.

Принять «Сармат» на вооружение при условии соответствия требуемых характеристик планируют в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, разработкой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» занимается Государственный ракетный центр имени Макеева. Летом 2019 года на военно-техническом форуме «Армия-2019» сообщили, что длина ракеты составляет 35,5 метра, а стартовая масса — 208,1 тонны. Дальность полёта — 18 тысяч километров.

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