Тбилиси, , 12:39 — REGNUM 30—31 октября в Тбилиси проходи четвертый форум народной дипломатии НАТО—Грузия, передает Первый канал Грузинского телевидения.

В рамках форума будут рассмотрены такие вопросы, как отношения и сотрудничество между НАТО и Грузией, международная безопасность в Черноморском регионе, антизападная пропаганда и эффективные методы борьбы с ней. В мероприятии принимают участие дипломаты из США, Великобритании, Литвы, Латвии, Эстонии, Румынии, Болгарии, Финляндии.

На открытии форума с приветственным словом выступают глава МИД Грузии Давид Залкалиани, помощник генерального секретаря НАТО по народной дипломатии, посол Таджан Ильдем и специальный представитель Центра глобального вовлечения Лея Габриель.