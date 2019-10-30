Киев, , 12:40 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин подал обращение в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с требованием проверить «Пятый канал», принадлежащий экс-президенту Украины Петру Порошенко. Об этом он заявил 30 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Поводом для обращения стало выступление журналиста Остапа Дроздова, который сравнил жителей ДНР и ЛНР с «животными» и призвал лишить их украинского гражданства.

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Политик напомнил, что ранее Нацсовет хотел закрыть телеканал NewsOne за то, что гости называли в студии украинских радикалов фашистами, а тарифы на оплату коммунальных услуг «геноцидом». Чиновники увидели в этом «разжигание вражды».

«Проверим, есть у Нацсовета, сформированного Порошенко, но полюбившегося и новой власти, хоть немного желания придерживаться закона», — рассказал Волошин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коллега Волошина, депутат Верховной рады Виктор Чёрный заявил, что против Дроздова должно быть возбуждено уголовное дело.

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