Село Большая Соснова, Пермский край, , 12:35 — REGNUM В Пермском крае пришлось переносить заседание земского собрания Большесосновского района. Из 12 депутатов шесть покинули зал заседаний, сославшись на недомогания, сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным СМИ, демарш произошел после предложения главы района Вячеслава Буркова принять отчеты администрации, необходимые для внесения изменений в муниципальный бюджет. Шесть депутатов демонстративно покинули заседание, и кворума не стало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Большесосновском районе наблюдается затяжной конфликт между исполнительной и законодательной ветвями власти. Депутаты дважды отправляли Буркова в отставку, однако глава благополучно восстанавливался в должности через суд.

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