Рим, , 12:32 — REGNUM Решение новых властей Италии вновь открыть порты страны для перевозчиков нелегальных мигрантов позволило этим перевозчикам «возобновить вечеринку», заявил в среду, 30 октября, лидер «Лиги» Маттео Сальвини, передает Adnkronos.

За время пребывания «Лиги» в правительстве поток нелегальных мигрантов в Италию снизился на 96%, сказал Сальвини.

При новой же власти лишь 10% мигрантов, прибывающих в Италию, уезжают в другие страны ЕС, отметил политик.

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