Москва, , 12:34 — REGNUM Самого глубокого уважения заслуживают благородные и подвижнические усилия российских соотечественниц по обеспечению преемственности поколений, а также по сохранению русского языка и культуры в семьях. Об этом говорится в приветственном слове главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам всемирной тематической конференции российских соотечественников, которые проживают за рубежом, «Соотечественницы и преемственность поколений», 30 октября зачитанной замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Трудно переоценить вклад соотечественниц в обеспечение преемственности поколений, сохранение русского языка и культуры в семьях, воспитание детей в духе любви к исторической родине. Такие благородные, подвижнические усилия заслуживают самого глубокого уважения», — говорится в приветственном слове Лаврова.

Также в нем отмечается, что в настоящее время женщинам принадлежит важная созидательная роль во всех областях жизни, что это же в полной мере можно отнести и к Всемирному движению соотечественников.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил на международной конференции Организации Договора о коллективной безопасности «О роли и характере взаимодействия международных и региональных организаций в борьбе с международным терроризмом», что Россия может сделать более интенсивным обмен информацией, направленной на борьбу с угрозой терроризма, с такими международными организациями, как ОБСЕ, Интерпол и НАТО.