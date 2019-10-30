Иерусалим, , 12:29 — REGNUM Сегодня, 30 октября, рано утром по всему миру закрылись все израильские посольства и консульства. Об этом сообщает онлайн-газета The Times of Israel.

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Причиной стало недовольство дипломатов и военных атташе затянувшимся спором с министерством финансов Израиля по поводу выплат, положенных посланникам Израиля. Забастовку дипломаты начали после того, как финансовое ведомство в одностороннем порядке отступило от предыдущих договорённостей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее о закрытии на неопределенный срок заявили в посольстве Израиля в Москве и генконсульстве в Санкт-Петербурге. Представители дипломатических ведомств надеются, что такие вынужденные меры не придётся применять в течение продолжительного времени, отметив, что всё зависит от намерений двух сторон спора, и прежде всего минфина Израиля.