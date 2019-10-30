Бишкек, , 12:27 — REGNUM Октябрьский районный суд Бишкека приговорил бывшего советника президента Киргизии Икрамжана Илмиянова к семи годам лишения свободы, сообщает 30 октября издание 24.kg.

Суд признал вину бывшего советника в вымогательстве $150 тыс. у бизнесмена. Илмиянов также признан виновным в мошенничестве. Помимо тюремного заключения его обязали выплатить штраф в размере 180 тыс. сомов ($2,58).

Отметим, в последние годы правления президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Икрамжан Илмиянов занимал должности руководителя аппарата президента.

В июне 2018 года Илмиянов уехал в Россию, после чего был объявлен в розыск. В октябре 2019 года он был задержан в России и экстрадирован в Киргизию.