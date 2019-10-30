Джейрахский р-он, , 12:20 — REGNUM Новым главой Джейрахского района Ингушетии вновь стал Ахмед Льянов. Депутаты райсовета 29 октября переизбрали его на новый срок. За Льянова проголосовали все члены собрания представителей района.

Напомним, Ахмед Льянов проработал на посту главы Джейрахского района четыре года, с октября 2015 года. Ему 47 лет. До этого назначения он возглавлял администрацию села Джейрах.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, был назначен и глава Сунженского района Ингушетии. На этот пост депутат райсовета переизбрали Магомета Дзейтова.

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