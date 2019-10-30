Киев, , 12:18 — REGNUM

В районе разведения войск у населённого пункта Золотое-4 уже 10 дней соблюдался режим прекращения огня. Об этом 30 октября в кулуарах Верховной рады заявила представитель правительства в парламенте, депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук, сославшись на данный штаба операции Объединенных сил.

«ООС сообщает, что обстрелов на участке разведения, а это №2, который находится вблизи Золотого-4, не было 10 дней», — сказала Верещук.

Она напомнила, что на Луганщине есть пять Золотых, в частности Золотое-1, 2, 3, 4, 5.

«Действительно, обстрелы продолжаются, но именно на указанном участке, где начали разведение, обстрелов нет. У меня нет оснований не доверять службе, которая информирует нас о том, что происходит в ООС», — рассказала Верещук.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября в Золотом-4 начался процесс зеркального разведения противоборствующих сторон. Штаб операции Объединенных сил сообщил, что планирует завершить разведение на указанном участке до 1 ноября. При этом ряд украинских СМИ сообщили, что в районе Золотого якобы продолжаются обстрелы.