Ереван, , 12:20 — REGNUM Свою признательность Палате представителей США за принятие резолюции о признании геноцида армян в Османской империи выразила Армения. Об этом 30 октября говорится в распространённом заявлении МИД Армении.

«Армения глубоко признательна членам Палаты представителей США за решимость при голосовании по резолюции номер 296, признающий геноцид армян в Османской империи», — говорится в сообщении армянского внешнеполитического ведомства.

Кроем этого, в нем отмечается, что данный шаг, по мнению Армении, является показателем приверженности США идеям гуманизма, истины, справедливости, а также всеобщих ценностей солидарности и прав человека.

При этом в документе указывается, что принятие Конгрессом США решения о геноциде армян также является важной вехой на пути международных усилий по борьбе с геноцидом и выражается готовность в продолжении сотрудничества Армении с международными партнерами в вопросе увеличения усилий по предотвращению преступлений против человечности.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что решения Палаты представителей Конгресса США о санкциях против Турции за покупку военной техники у РФ и о военной операции в Сирии, а также о признании геноцида армян, подрывают турецко-американские отношения.