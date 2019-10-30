Москва, , 12:13 — REGNUM Израильское посольство в Москве временно прекратило работу. Об этом говорится в сообщении на официальной странице дипмиссии в Facebook.

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В настоящее время вход в посольство закрыт, а услуги посетителям не предоставляются.

https://www.facebook.com/IsraelinRussia/photos/a.166080306777099/2808334472551656/

Как пояснили в дипломатическом ведомстве, такая мера — вынужденная и связана с решение минфина Израиля «обязать посланников Государства Израиль, служащих за границей, в одностороннем порядке соблюдать новые указания, противоречащие ранее достигнутым условиям и нарушающие существующий уже несколько десятилетий порядок».

Уточняется, что недовольство дипломатов вызвано решением минфина сократить расходы на содержание дипломатических работников и иных представителей Израиля по всему миру. Также ведомство планирует установить новые стандарты отчётности.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 30 октября, о приостановке деятельности объявило и генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге.