Москва, 30 октября 2019, 12:13 — REGNUM Израильское посольство в Москве временно прекратило работу. Об этом говорится в сообщении на официальной странице дипмиссии в Facebook.
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В настоящее время вход в посольство закрыт, а услуги посетителям не предоставляются.
https://www.facebook.com/IsraelinRussia/photos/a.166080306777099/2808334472551656/
Как пояснили в дипломатическом ведомстве, такая мера — вынужденная и связана с решение минфина Израиля «обязать посланников Государства Израиль, служащих за границей, в одностороннем порядке соблюдать новые указания, противоречащие ранее достигнутым условиям и нарушающие существующий уже несколько десятилетий порядок».
Уточняется, что недовольство дипломатов вызвано решением минфина сократить расходы на содержание дипломатических работников и иных представителей Израиля по всему миру. Также ведомство планирует установить новые стандарты отчётности.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 30 октября, о приостановке деятельности объявило и генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге.