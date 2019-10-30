Киев, , 12:13 — REGNUM

Владимир Зеленский President.gov.ua

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно проинформировать общество о дальнейших шагах Киева в рамках подготовки к встрече «нормандской четверки», чтобы избежать возможного нарастания протестных настроений. Об этом 29 октября в кулуарах Верховной рады заявила представитель правительства в парламенте, депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

Она обвинила политических оппонентов в нагнетании обстановки, используя недостаточную информированность граждан о происходящем в рамках урегулирования конфликта в Донбассе.

«Надеюсь, что президент Зеленский прольёт свет и как верховный главнокомандующий объяснит, какими будут наши следующие шаги… Я знаю, что он был занят в Мариуполе. Понимаю, что премьер-министр и другие министры были в Мариуполе. Надеюсь, сегодня они вернутся живые и здоровые. Надеюсь, общество узнает, что именно происходит, а главное, что будет происходить, чтобы не было нагнетания обстановки, как вы это видите. Чтобы политические оппоненты не использовали ситуацию так, как они этого хотят и делают долгое время», — сказала Верещук.

При этом депутат допускает распространение протестных настроений, «если не будет коммуникации» властей с гражданами.

«Если мы не будем чётко знать, какая информация поступает от официальных источников, какая информация является фейковой. Мы живём в системе гибридной войны, в том числе информационной. Если люди не будут знать, что происходит, это может расшириться. Именно поэтому я настаиваю на том, чтобы президент объяснил что происходит. Это очень нужно, эта коммуникация нужна всему обществу, чтобы людьми не манипулировали», — подытожила Верещук.

Как сообщало ИА REGNUM, поздно вечером, 29 октября, в Киеве под зданием офиса президента прошла акция протеста (до 400 человек). Люди требовали прекратить разведение войск в отдельных регионах Донбасса, скандировали «нет капитуляции» и жгли файеры.