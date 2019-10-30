Сеул, , 12:17 — REGNUM 29 октября в Сеуле состоялась встреча глав МИД Южной Кореи и Новой Зеландии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства Южной Кореи.

По их словам, Кан Гён Хва и Уинстон Петерс обсудили пути укрепления сотрудничества в разных сферах, таких как оборона, торговля, инвестиции, энергетика, а также обменялись мнениями мнениями по международным вопросам.

Известно, что в рамках встречи представители двух стран договорились ввести электронные ворота паспортного контроля, которые позволят ускорить процесс прохождения паспортного контроля гражданам Южной Кореи и Новой Зеландии.

Отметим, что данная договоренность была достигнута в ходе поездки президента Южной Кореи Мн Чжэ Ина в Новую Зеландию в декабре 2018 года. Кроме того, 23 ноября прошлого года новозеландская авиакомпания Air New Zealand запустила прямой рейс Инчхон — Окленд.

По завершению встречи представители двух стран подписали соглашение о социальном обеспечении.