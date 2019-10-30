Анкара, , 12:23 — REGNUM Стали известны подробности претензий, которые в МИД Турции были высказаны послу США в Анкаре Дэвиду Саттерфилду. Об этом 30 октября сообщило Anadolu Ajansı со ссылкой на источник в дипломатическом ведомстве.

По информации журналистов агентства, посла вызвали, чтобы выразить обеспокоенность Анкары принятием Конгрессом США двух резолюций: о геноциде армян и об антитурецких санкциях.

В МИД Турции заявили, что решение американских парламентариев признать геноцид армян не имеет исторической и правовой основы и рассчитано «на внутреннюю аудиторию». Также была «решительно осуждена» резолюция, которая предусматривает санкции за операцию турецкой армии на северо-востоке Сирии «Источник мира».

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что палата представителей Конгресса США проголосовала за признание геноцида армянского населения в Османской империи. Также конгрессмены приняли документ, обязывающий президента США Дональда Трампа объявить санкции в отношении представителей Турции, причастных к проведению операции «Источник мира», включая турецкого министра обороны Хулуси Акара.